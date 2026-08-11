Sırp forvet Dusan Vlahovic'in Barcelona'nın tavrını beklerken sabrının tükendiği anlaşılıyor. Oyuncu, mevcut yaz transfer döneminde Katalan kulübüne transfer olma fırsatını uzun süre beklemişti.

Vlahovic, Türk ekibi Beşiktaş'tan cazip bir teklife sahip olmasına rağmen Barcelona'ya öncelik tanımıştı. Ancak İspanyol kulübünün oyuncuyu öncelikli görmemesi, geleceği konusunda kritik bir tercihle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Türk "Haberler" sitesinin İtalyan Corriere dello Sport gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Beşiktaş, son saatlerde yürütülen yoğun görüşmelerin ardından Vlahovic ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Raporda, Türk kulübünün Sırp forvete yıllık 8 milyon euro maaş vereceği, teşvik ve prim eklentileriyle birlikte alacağı toplam ücretin yıllık 10 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

Bu gelişme, Vlahovic'in Barcelona'nın tavrını bekleme isteği doğrultusunda, 5 milyon eurodan fazla imza bonusunun yanı sıra yıllık 8 milyon euro net maaş içeren Beşiktaş teklifini düşünmek için süre istemesinin ardından geldi.

Oyuncunun temsilcileri, transfer döneminin başında hizmetlerini Barcelona'ya önermişti. Ancak Katalan kulübünün yönetimi, özellikle 10 milyon euro değerinde imza bonusu ve yıllık 8 milyon euro net maaş içeren yüksek mali talepleri göz önünde bulundurarak, Sırp forvetin kendileri için öncelik olmadığını açıkça belirtti.

Barcelona'dan kararlı bir hamlenin gelmemesinin sürmesiyle Vlahovic'in sonunda kararını verdiği ve Beşiktaş forması giymeye yaklaştığı anlaşılıyor. Bu adım, oyuncunun İspanya hayali için beklemesine bir son verebilir.

Beşiktaş'ın, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden transfer olabilecek duruma gelen Sırp forvetle anlaşmaya varmasının ardından transferin son işlemlerini tamamlamak için çalışması bekleniyor.

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