İspanyol ekibi, takımda yer açmak için bazı yıldızlarıyla yollarını ayıracak.

NE OLDU? Sport'a göre Barcelona, bazı hücum oyuncularını elden çıkarmanın planlarını yapıyor ve bu kapsamda, özellikle Raphinha, Ferran Torres ve Ansu Fati ile önümüzdeki yaz transfer döneminde vedalaşılacak.

BÜYÜK RESİM: Bu oyuncuların takımdan ayrılmasıyla, kulübün yeni transferlere yer açması ve gerekli görülen diğer bölgelere takviye yapılması planlanıyor.

Kulüp, Fati'nin temsilcileriyle bir süredir görüşmelerde bulunuyor ve genç oyuncunun, Avrupa'daki birçok kulüp tarafından istendiğine inanılıyor ve ilgilenen takımlardan birisi de Manchester United...

Raphinha'ya Premier Lig'den teklifler var ve Chelsea ön sıralarda yer alıyor. Maviler, Brezilyalı oyuncuyu Katalan devine katılmadan önce de transfer etmek istemişti.

Torres'e gelince, Atletico Madrid ve Inter gibi kulüplerin yıldız forvetle sözleşme imzalamaya istekli olduğu bildiriliyor, ancak Barcelona geçen sezon oyuncu için ödedikleri 55 milyon Dolar'ı geri alamayacaklarının farkında...

Böylece Barcelona, toplamda yaklaşık 150 milyon Euro değerinde olan üç yıldızını takımdan gönderecek.

VE DAHA FAZLASI: İspanyol devi, Lionel Messi'nin bu sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bittikten sonra Arjantinli süperstarı geri getirmeyi arzuluyor.

Ayrıca yaz aylarında Joao Cancelo için de kiralık bir anlaşma yapmayı planlıyorlar, çünkü Bayern Münih, Portekizli oyuncunun 70 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu ödemek istemiyor.

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