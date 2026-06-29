Barcelona, yeni sezonun ilk hazırlık maçını resmen açıkladı

Barcelona, 24 Temmuz’da Europa takımıyla oynayacağı dostluk maçıyla 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlıklarına başlayacak. Bu maç, Katalan ekibinin Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki ilk sınavı olacak ve yaz turnesi başlamadan önce gerçekleşecek.

İspanyol "Marca" gazetesi bugün Pazartesi günü yaptığı haberde, maçın Joan Gamper Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanacağını ve başlama saatinin daha sonra belirleneceğini belirtti. Bu maç, Barcelona'nın yeni sezon hazırlık döneminde oynayacağı ilk hazırlık maçı olacak.

Katalan ekibin hazırlıklarına resmi olarak 13 Temmuz'da, her zamanki tıbbi kontrollerle başlayıp ardından ilk antrenmanlara geçmesi planlanıyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya devam eden bazı oyuncuların ilk günlerde kadroda yer almaması bekleniyor.

Europa ile oynanacak bu karşılaşma, Katalan ekibinin İspanya Üçüncü Ligi’nde geçirdiği başarılı sezonun ardından gerçekleşecek. Takım, İkinci Lig’e yükselme play-off’larına ulaşmayı başarmış, ancak Celta Vigo’nun yedek takımı karşısında yenilgiye uğrayarak bu serüvenini sonlandırmıştı.

Maç aynı zamanda tarihi bir öneme sahip; iki takımın son karşılaşması Mayıs 1998’de Katalonya Kupası finalinde gerçekleşmişti. O maç 1-1 berabere bitmiş, ardından Europa penaltı atışlarında kupayı kazanmıştı.

Joan Gamper Antrenman Merkezi’nde birkaç gün süren antrenmanların ardından Barcelona, 27 Temmuz’da İngiltere’ye giderek St. George’s Park’ta hazırlık kampına girecek. Takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz’da Birmingham City ile bir dostluk maçı oynayacak.