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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona'ya ulaşmasının ardından Jesus üç kelimeyle yetindi

Transfers
G. Jesus
Barcelona
Arsenal
La Liga
Premier Lig
Brezilya
İspanya
İngiltere

Mercato'nun sürprizi mi olacak?

Arsenal forveti Brezilyalı Gabriel Jesus, Barcelona şehrine ulaştı. Oyuncunun uçağı bugün pazartesi sabahının ilk saatlerinde "El Prat" Havalimanı'na iniş yaptı; Brezilyalı futbolcu, Barcelona'ya katıldığının resmen açıklanmasından önce yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçecek.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona, Brezilyalı oyuncuyla anlaşmayı hafta sonu tatilinde sonuçlandırdı; Arsenal'e 10 milyon euro sabit ücret ile bunun yanında 4 milyon euro bonus ödenecek. Gabriel Jesus ise iki sezonluk, üçüncü bir sezona uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşmeye imza atacak.

Gabriel Jesus, Hansi Flick'in kadrosuna katmak istediği 9 numaralı forvet değildi, ancak transfer piyasasında iyi bir fırsat teşkil etti ve Barcelona bunu kaçırmak istemedi.

Oyuncu, Barcelona'yla sözleşmesini kesin olarak imzalamadan önce herhangi bir açıklama yapmayı reddetti ve varışında yalnızca şunu söylemekle yetindi: "Çok mutluyum."

Gabriel Jesus'un bugün pazartesi akşamı sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından Barcelona'nın La Liga'da Rayo Vallecano ile oynayacağı maçı izlemeye gitmesi bekleniyor.

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Barcelona
BAR
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Rayo Vallecano
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Transferin resmi açıklamasının yapılması ve oyuncunun basına tanıtılması ise yarın salı günü planlanıyor.

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