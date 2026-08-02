Leipzig, yaz transfer döneminde Bundesliga'nın en dikkat çeken transferlerinden birini bitirmeye yaklaştı. Hoffenheim'ın forveti Vesnik Aslani ile anlaşma son aşamasına gelirken, kulüp bu transferde başta Barcelona ve Borussia Dortmund olmak üzere oyuncuya ilgi gösteren büyük kulüplerin önüne geçti.

Hoffenheim, Vesnik Aslani'nin (23 yaşında) takımın Avusturya'nın Seefeld kentindeki hazırlık kampına katılmayacağını resmen açıkladı. Bu adım, oyuncunun önümüzdeki günlerde ayrılığının yaklaştığına dair spekülasyonları güçlendirdi.

Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, oyuncunun Leipzig'e transferi çok yakın ve bu transfer kamp döneminde resmen tamamlanabilir. Zira geriye yalnızca oyuncunun maaşıyla ilgili bazı son detayların temsilcileriyle anlaşılması kaldı.

Aslani, transferine ilişkin görüşmelerin sürmesi nedeniyle sezon öncesinde Hoffenheim'ın son hazırlık maçlarında da yer almamıştı. Kosovalı forvet, başta İspanyol Barcelona ve Alman Borussia Dortmund olmak üzere birçok büyük kulübün ilgisini çekti; ancak transferi bitirmeye en yakın takım Leipzig gibi görünüyor.

Anlaşma yaklaşmış olsa da, Leipzig yönetimi oyuncunun sözleşmesinde bulunan ve 30 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelini henüz işletmedi. Bu durum, transferin resmen açıklanmasını geciktiriyor. Bu tereddüt yalnızca maddi değerle ilgili değil, aynı zamanda takım kadrosunun dengesiyle de bağlantılı.

Leipzig şu anda Aslani'nin mevkisinde birkaç seçeneğe sahip. Kadrosunda Romulo (24 yaşında), Conrad Harder (21 yaşında) ve yükselen yetenek Samba Konate (17 yaşında) bulunuyor.

Bu nedenle kulüp, bu oyunculardan birinin ayrılığı yakınlaşmadıkça, yani Kosovalı forvetle anlaşmanın önü açılmadıkça transferi kesin olarak tamamlamayacak.

Aslani'nin ayrılığı Hoffenheim için sportif açıdan bir kayıp anlamına geliyor; ancak kulüp mevcut transfer döneminde kadrosunu bazı önemli transferlerle takviye ettikten sonra bu durum planlarını çok fazla sarsmayacak.

Hoffenheim, Belçikalı defans oyuncusu Nathan De Cat (17 yaşında) ile Avusturyalı forvet Patrick Wimmer (25 yaşında) ile anlaşarak, yaz transfer döneminin kapanmasına yaklaşık dört hafta kala kadrosunu tamamlamaya yaklaştı.