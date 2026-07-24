Bournemouth, genç Fransız golcüsü Elie Junior Kroupi ile anlaşmak isteyen tüm kulüplerin karşısına kapıyı tamamen kapattı. Oyuncuyu spor projesinin temel taşlarından biri olarak gören İngiliz kulübü, hücum hattını güçlendirmek için oyuncuyu en öne çıkan seçenekleri arasına koyan Barcelona'ya ağır bir darbe indirerek, mevcut yaz transfer döneminde oyuncuyu satma fikrini tartışmayı dahi reddetti.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Bournemouth yönetimi Kroupi'yi "transfer edilemez" bir oyuncu olarak değerlendiriyor ve bir dizi büyük Avrupa kulübünden gelen büyük ilgiye rağmen bu yaz oyuncunun "Dean Court" stadından ayrılmasına izin vermeyecek.

Elie Junior Kroupi, Arjantinli Julian Alvarez ile anlaşmanın mümkün olmaması durumunda Barcelona içinde güçlü bir şekilde gündeme getirilen en öne çıkan alternatiflerden biri olarak görülüyor; zira Fransız golcü, Deco liderliğindeki Katalan kulübünün spor yönetiminin beğenisini kazanmış durumda.

Ancak ilgi gösteren yalnızca Barcelona değil. Oyuncunun adı, Premier Lig'deki ilk sezonunda sergilediği dikkat çekici performanslar sayesinde Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester City kulüpleriyle de anıldı.

Kroupi, Şubat 2025'te Lorient'ten 13 milyon euro karşılığında Bournemouth'a katıldı ve kısa sürede kendisini Avrupa'nın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kanıtladı.

Buna rağmen "Marca", kulübün planlarında köklü bir değişiklik olmadıkça oyuncunun bu yaz ayrılmasının söz konusu olmadığını vurguluyor. Oyuncuyu elde tutma kararı, mali değer ya da gelebilecek tekliflerin büyüklüğüyle ilgili olmayıp, kulübün tümüyle benimsediği stratejik bir vizyon çerçevesinde geliyor.

Bournemouth'un futbol operasyonları başkanı Tiago Pinto, 21 yaş altı Fransız millî oyuncunun takımın geleceğe yönelik projesinde merkezî bir unsur olduğunu düşünüyor; özellikle de oyuncu geçen sezon, müsabakadaki ilk sezonunda kaydettiği 13 golle Premier Lig'de 20 yaş altında en çok gol atan oyuncu haline geldikten sonra.

Ayrıca Bournemouth, geçen sezon en öne çıkan oyuncularından bazılarının satışından 310,4 milyon sterlin gelir elde ettikten sonra, yıldızlarından vazgeçmeye zorlayacak herhangi bir mali baskı yaşamıyor.

Bu transferler arasında Antoine Semenyo'nun 72 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye, Illia Zabarnyi'nin 63 milyon karşılığında Paris Saint-Germain'e, Dean Huijsen'in 62,5 milyon karşılığında Real Madrid'e, Milos Kerkez'in 46,9 milyon karşılığında Liverpool'a, Dango Ouattara'nın 42,8 milyon karşılığında Brentford'a ve Jaidon Anthony'nin 9,5 milyon karşılığında Burnley'e transferi yer alıyor.

Bunlara ek olarak Philip Billing 5 milyon karşılığında Midtjylland'a, Mark Travers 4,6 milyon karşılığında Everton'a, Chris Mepham 1,15 milyon karşılığında West Bromwich Albion'a, Joe Rothwell 400 bin sterlin karşılığında Rangers'a transfer oldu; ayrıca Luis Sinisterra 2,5 milyon sterlin karşılığında kiralık olarak Cruzeiro'ya gönderildi.

Tiago Pinto, geçen Ocak ayında "Marca" gazetesine verdiği önceki bir röportajda, kulübün oyuncularını satmaya dayanan imajını sonlandırma yönündeki eğilimini şu sözlerle ortaya koymuştu: "Önümüzdeki yıllarda bu kadar çok sayıda oyuncu satmak zorunda kalmayacağız. Amaç, biraz hayal kurmamıza olanak tanıyacak şekilde Premier Lig'de istikrarı sağlamak."

Bu açıklama, Bournemouth'un izlediği yeni politikayı açıkça yansıtıyor: Yetenek üretip sonra satan bir kulüp rolüyle yetinmek yerine, en öne çıkan unsurlarını elde tutmak ve rekabet edebilecek bir takım kurmak.

Buna bağlı olarak, başta Barcelona olmak üzere Kroupi'yi kadrosuna katmakla ilgilenen tüm kulüplerin ikinci bir emre kadar beklemesi gerekecek; zira kulübün spor projesine sıkı sıkıya bağlı kalması ve yıldızlarını elinde tutma isteği göz önüne alındığında, "Dean Court" stadının kapıları mevcut transfer döneminde Fransız golcüyle ilgili herhangi bir müzakereye açık görünmüyor.