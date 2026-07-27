Barcelona'ya darbe: Atletico'dan Alvarez'e kurtuluş için iki yol

Arjantinli Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki geleceği, Dünya Kupası müsabakaları sırasında yaptığı ve İspanyol ekibinin taraftarlarının büyük bir kesiminin öfkesini çeken son açıklamalarının ardından oyuncu ile kulüp taraftarları arasında yaşanan gerginlik nedeniyle kritik bir noktaya yaklaşıyor gibi görünüyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Atletico Madrid mevcut transfer döneminde Alvarez'in önüne yalnızca iki yol koydu ve oyuncuya geleceğiyle ilgili net bir mesaj verdi.

Birinci yol, Alvarez'in Atletico Madrid ile kalması ve 2030 yılına kadar uzanan sözleşmesini tamamlamasıdır; bu sözleşmede 490 milyon euro değerinde devasa bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu durumda Arjantinli forvet, ayrılmak istediğini dile getirdiği açıklamaları nedeniyle şu anda kendisine karşı hayal kırıklığı ve düş kırıklığı yaşayan kulüp taraftarlarının güvenini yeniden kazanmak için çalışmak zorunda kalacak.

İkinci yol ise, İspanya dışından, özellikle de İngiltere veya Fransa'dan gelecek tekliflerden birini kabul etmesidir; nitekim Arsenal ve Paris Saint-Germain, oyuncuyla anlaşmanın maliyetini karşılayabilecek en önemli kulüpler arasında yer alıyor.

Buna karşılık, gazeteye göre Atletico Madrid, Alvarez'in Barcelona'ya transferine kapıyı tamamen kapatıyor; zira kulüp, Arjantinli forvetini hiçbir koşulda, Katalan kulübü mali teklifini yükseltse bile Katalan ekibine satmak istemiyor.

Rapora göre, Barcelona 100 milyon euro barajını aşmaya hazır görünmüyor; Atletico ise Alvarez'in 100 milyon euro karşılığında, hatta 200 milyon euro karşılığında bile satılık olmadığını vurguluyor.

Eski Manchester City oyuncusunun Atletico'dan ayrılmak zorunda kalması halinde, İspanya dışına transfer olma fikrini kabullenmesi gerekiyor ki bu, esasında planları arasında olmayan bir senaryo.

Öyle görünüyor ki Atletico Madrid, kulüpten Barcelona'ya giden ve sonradan geri dönen, sessizce taraftarların sevgisini yeniden kazanmak için çalışıp takımın en önemli efsanelerinden biri haline gelen Fransız Antoine Griezmann'ın tecrübesine bel bağlıyor.

Alvarez'e iletilen mesaj, kalıp sahada mücadele ederek ya da İspanya dışına giderek Atletico taraftarlarıyla ilişkisini düzeltmek için önünde son bir fırsat olduğuna işaret ediyor; Barcelona seçeneği ise Madrid ekibinin hesaplarından tamamen çıkmış görünüyor.

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