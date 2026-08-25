Barcelona'ya ağır darbe: De Jong dönüş testinde başarısız oldu

Bir adım ileri, iki adım geri; Frenkie de Jong'un Barcelona'daki durumu tam olarak bu. Herkes dönüşünün yakın olduğunu düşünürken, saha testi çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Hollandalı yıldızın iyileşme yolculuğu hâlâ uzun ve karmaşık, ağrı da onu terk etmiyor.

Frenkie de Jong, bugün salı günü spor tesislerinde bir saha testi gerçekleştirdi. Bireysel antrenman yapmak için birkaç dakikalığına sahaya çıktı, ancak kısa süre sonra sağlık ekibine, özellikle durma ve frenleme anlarında hâlâ rahatsızlık ve ağrı hissettiğini bildirdi. Böylece sahalara dönüşünün hâlâ uzak olduğu gerçeği doğrulanmış oldu.

Hollandalı orta saha oyuncusu, Dünya Kupası sırasında sağ dizinde yaşadığı ciddi sakatlıktan iyileşmenin zorlu yolculuğunu sürdürüyor. Barcelona'nın sağlık ekibinin yaptığı tetkikler, sağ dizin iç yan bağında bir yırtık olduğunu doğruladı. Kulüp o dönemde konservatif tedaviyi tercih ederek durumunu yakından takip etmeyi seçmişti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, de Jong'un sahaya çıkması, haftalarca süren bireysel antrenmanın ardından bacağının verdiği tepkiyi değerlendirmeyi amaçlıyordu. Bazı hafif koşular ve son derece kontrollü egzersizler yaptı, ancak sonuç hayal kırıklığı yarattı; çünkü ağrı hâlâ ona eşlik ediyor ve takımla birlikte antrenman yapmasını engelliyor.

Barcelona ve oyuncunun kendisi bu kez son derece temkinli davranıyor; dönüşünü aceleye getirme niyeti yok. Antrenman yükünün artırılacağı ve takıma döneceği tarih, durumunun günden güne gösterdiği gelişime bağlı olarak belirlenecek. Buna rağmen gazete, oyuncunun geçen sezon iyileşme sürecini yönetme biçiminden dolayı kulüp içinde bir miktar rahatsızlık bulunduğunu ortaya koydu.

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Şu an itibarıyla de Jong ayakkabılarını giydi ve çim üzerinde yeniden koşmaya başladı, ancak ağrı hâlâ en belirgin başlık olmaya devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün, herkesin beklediğinden daha uzun görünen bir iyileşme yolculuğunda atılacak sonraki adımları belirleyecek.