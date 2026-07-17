Barcelona’ya ağır bir darbe… Real Madrid yeni transferi resmen duyurdu

Real Madrid Basketbol Kulübü, Cuma akşamı, Fransız forvet Timothée Lofau-Cabarrot (31 yaşında, 1,98 metre) ile iki sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, Baskonia ile mali tazminat konusunda nihai bir anlaşmaya vardı. Bu transfer, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren Barcelona için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

İspanyol “AS” gazetesi, Real Madrid’in 5 Temmuz’da oyuncu ile ön anlaşmaya vardığını ortaya koydu, ancak sözleşme, 30 Haziran'da sona eren sözleşmesinin ardından forvetle sözleşme yapma önceliği hakkına sahip olan Baskonya ile yapılan görüşmeler nedeniyle askıya alınmıştı; daha sonra iki kulüp arasındaki hızlı görüşmelerin ardından konu nihai olarak çözüme kavuşturuldu.

Kraliyet Kulübü, geçen sezon İspanya Basketbol Ligi’nin (Liga Indesa) gol kralı, ligin birinci takımında yer alan, En İyi Oyuncu ödülü oylamasında dördüncü sırada yer alan ve EuroLeague’in en önemli golcülerinden biri olan oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Oyuncu, İspanya Ligi’nde maç başına 18,1 sayı, EuroLeague’de ise 18,2 sayı gibi olağanüstü istatistikler kaydetmişti.

Fransız oyuncu, Real Madrid ile oynanan son Kral Kupası finalinde herkesi hayran bırakmış ve sadece 28 dakikada 28 sayı kaydederek tarihi bir performans sergilemişti; bu da onu Real Madrid'in dikkatini çekmiş ve kulüp transferi hızla sonuçlandırmıştı.

Bu transfer, Pedro Martínez’in takımın başına geçmesinden bu yana Real Madrid’in Jaime Pradella’dan sonra duyurduğu ikinci transfer olarak değerlendiriliyor ve kulübün tüm şampiyonluklar için rekabet edebilecek bir takım kurma hedefine açık bir işaret niteliğinde.

Lofau Cabarrot ilk açıklamalarında şunları söyledi: “Real Madrid’i seçtim çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İspanya’da kalmak istedim ve şu anda kariyerimin zirvesindeyim. Mümkün olduğunca çok galibiyet kazanmak istiyorum.”