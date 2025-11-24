Barcelona'ya 15 milyon euroluk Brezilyalı defans

Barcelona, gelecek yaz savunma hattını güçlendirmeye kararlı ve kulübün planlarında birden fazla transfer bulunuyor. İspanyol devinde İñigo Martínez’in yerine bir stoper alınması kesin görünürken, sol bek pozisyonu için de yeni bir hamle yapılması gündemde.

Alejandro Balde hâlâ bu bölgenin tartışmasız ilk tercihi olsa da, genç oyuncunun bu sezonki performansı soru işaretleri yarattı. Yedek konumundaki Gerard Martin ve Jofre Torrents kulüp içinde değer görseler de, Barcelona rekabeti artırmak için dış transfer seçeneğini değerlendiriyor.

Bu bağlamda, gözler Brezilya’ya çevrilmiş durumda. Diario do Peixe’nin (MD kaynaklı) haberine göre Barcelona, Santos’un 19 yaşındaki sol beki Joao Victor Souza—kısaca Souza—ile ilgileniyor. Genç oyuncu bu sezon Serie A’da dikkat çekici bir performans ortaya koydu ve geleceğin en potansiyelli Brezilyalı savunmacılarından biri olarak görülüyor.

Bayern Münih’in de takip ettiği Souza için Barcelona’nın 12-15 milyon euro arasında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Santos’un kabul edeceği rakam net olmasa da, 2024’te A takımda çıktığı ilk maçtan bu yana 26 kez forma giyen Souza’nın piyasa değerinin hızla yükseldiği vurgulanıyor.

Barcelona sol bek sorununu nasıl çözebilir?

Barcelona’nın uzun vadede Balde’ye güveni sürüyor, ancak kulüp yönetimi genç oyuncunun üzerine baskı kuracak rekabetin performansını artıracağı görüşünde. Souza gibi enerjik, dinamik ve gelişime açık bir profil, hem kadro derinliği sağlayabilir hem de Balde’nin istikrarını yukarı çekebilir.

Katalan ekibinin, Spotify Camp Nou’ya gelmesi muhtemel bir sonraki Brezilyalı yıldız adayı olabilecek Souza için resmi adım atıp atmayacağı merak konusu. Şimdilik bu ilgi sadece bir niyet olarak duruyor, ancak yaz aylarında teklifin resmileşmesi sürpriz olmayacak.