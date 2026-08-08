Barcelona ve Rodri: İkinci teklif ve transferi bitirmek için acele

Barcelona, Real Madrid'e transfer olmaya yakın olan Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin gelişini hızlandırmayı hedefliyor.

"Sport" gazetesi, Manchester City'nin Rodri'nin Barcelona'ya gidişini kolaylaştırmak için mali taleplerini hafifletmeye halihazırda hazır olduğunu belirtti.

Son saatlerde İngiltere'den gelen haberler, Barcelona'nın mali bir çaba göstermesi ve şu ya da bu şekilde 70 milyon euroya yakın bir rakama yaklaşması durumunda İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına onay vereceğine işaret etmeye başladı.

Barcelona ile Manchester City arasındaki temaslar sürekli olarak devam ediyor ve iki kulübü de memnun edebilecek bir formüle ulaşılmasını beklerken tekliflerin iyileştirilmesini amaçlıyor.

Bu bağlamda, Barcelona'nın sunduğu ilk resmi teklifin 45 milyon euro ve buna ek olarak 10 milyon euro değişken bonuslardan oluştuğu ve bunun, 80 milyon euroluk talebini düşürmek istemeyen Manchester City'nin başlangıçtaki isteklerinden uzak olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.

Bu farklar müzakereler başlamadan önce beklenen bir durumdu; ilk teklifin kaderi başarısızlıktı. Ancak Barcelona, görüş ayrılıklarını yakınlaştırmayı sürdürmek ve Álvarez meselesine benzer yeni bir uzun sürece ne pahasına olursa olsun girmekten kaçınmak için derhal yeni alternatifler sunacağı konusunda halihazırda uyarıda bulunmuştu.

Son saatlerde gerek Manchester'daki gerek Barcelona'daki kulüpler, müzakerelerin devam ettiğini ve doğru yönde ilerlediğini, transferi resmi olarak tamamlama isteğinden vazgeçmeyi gerektirecek herhangi bir neden bulunmadığını teyit etmekle yetindi.

Bu olumlu niyetlere rağmen iki taraf da tutumlarının hâlâ birbirinden uzak olduğunu kabul etti ve kimse nihai anlaşmaya ulaşılacağı tarihi belirlemeye cesaret edemiyor.

Müzakerelerin ikinci turunda Barcelona'nın belirgin şekilde daha yüksek bir teklif sunarak 60 milyon euroya ulaştığı, ancak rakamın sabit ve değişken bölümler arasındaki ayrıntılarının henüz kesinleşmediği düşünülüyor.

Barcelona içinde iyimserlik hâlâ sürüyor; mali teklifteki bu yeni artışın, müzakerelerin son aşamalarındaki alışılmış ayrıntıları çözmek için nihai bir yol bulmaya yardımcı olacağına güveniliyor.