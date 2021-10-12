Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi kimdir?

La Masia'dan çıkan yeni gözde oyuncu, Barcelona ve İspanya Millî takımının 'inci'si oldu. Peki Gavi kimdir? Onu Goal Türkiye ile yakından tanıyın.

17 yaşındaki Gavi, İspanya'da herkesin gözünü parlatırken Barça'nın genç oyuncu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Peki yakın zamanda hem millî takımın hem de Katalan devinin gözdesi haline gelen Gavi kim? Onu yakından tanıyalım.

Gavi kimdir?

"Ben teknik bir oyuncuyum, çevik ve bitiş çizgisindeyim." Gavi olarak tanınan Pablo Paez Gavira kendini böyle tanımlıyor.

La Masia'da eğitilen oyuncu henüz 16 yaşında, Barça ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

17 yaş, 60 gün ile Angel Zubieta'nın 85 yıllık rekorunu kırarak İspanya formasını giyen en genç isim oldu.

Gavi, Real Betis'in altyapısında antrenmanlar yapmasının ardından 11 yaşında Barça'ya imza attı.

Gavi'nin eski antrenörü Franc Artiga, Goal'e yaptığı özel açıklamalarda genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı:

"Teknik bir eylemi saniyenin onda biri kadar sürede yapabilen ve oyunun herhangi bir zorluğunda doğaçlama hareket edebilen birisi."

"Bu yeteneğe ve uygulama hızına sahip bir oyuncuyu bulmak çok zor."

"Fiziksel olarak bu yıl çok gelişti. Şimdi çok güçlü bir oyuncu. Topu koruyacak kalitede."

"Hiper rekabetçi biri. Tanıdığım en rekabetçi oyunculardan. Son dakikaya kadar kazanma zihniyeti ile oynuyor."

Gavi, Barcelona ile ilk maçına ne zaman çıktı?

Ronald Koeman, genç isme ilk olarak 29 Ağustos'ta Getafe'ye karşı oynadıkları maçta görev verdi.

Getafe maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında rol alan Gavi, sadece bir ay sonra İspanya Millî Takımı'na çağrılan en genç ikinci oyuncu oldu.

Daha fazlası