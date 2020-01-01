Barcelona ve Inter'den Aubameyang atağı
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona ve Inter'in transfer radarına girdi.
Tuttosport'un haberine göre Barcelona ve Inter, bu yaz 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için teklif hazırlığına başladı.
Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Aubameyang'ın sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı idda edildi.
Aubameyang, bu sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 29 resmi maçta 17 kez ağları havalandırmayı başardı.