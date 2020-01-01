Barcelona ve Inter'den Aubameyang atağı

Avrupa'nın devleri, Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Premier Lig ekiplerinden 'in Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, ve 'in transfer radarına girdi.

Tuttosport'un haberine göre Barcelona ve Inter, bu yaz 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için teklif hazırlığına başladı.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Aubameyang'ın sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı idda edildi.

Daha fazla takım

Aubameyang, bu sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 29 resmi maçta 17 kez ağları havalandırmayı başardı.