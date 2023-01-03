Brezilyalı futbolcu, Barcelona'da yaşandığı iddia edilen bir olayla gündemde...

Polis, İspanyol bir gece kulübünde cinsel saldırı iddiasıyla Brezilya ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Dani Alves'i soruşturuyor.

İspanyol ABC kanalı, cinsel saldırıya uğrayan kişinin olay mahallinde teşhis ettiği kişinin Alves olduğunu açıkladı.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldıktan sonra İspanya'ya yeni dönen 39 yaşındaki futbolcunun, herhangi bir suç işlediğini reddettiği bildirildi.

Olay, Barcelona'nın yıldızlarını sıklıkla ağırlayan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi.

Gazeteye göre Alves, ellerini bir kadının pantolonunun içine soktu ve tacize uğradığı iddia edilen kadın, henüz resmi bir şikayette bulunmadı.

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Ne söylendi?

Bölgesel Mossos d'Esquadra polisi sözcüsü doğruladı: "Cumartesi günü erken saatlerde meydana geldiği söylenen Barcelona'daki bir gece kulübünde meydana geldiği iddia edilen bir cinsel saldırıyı soruşturuyoruz.

"Polis, iddiada bulunan kadınla görüştü, ancak henüz karakola resmi bir yazılı şikayette bulunmadı."

Sözcü, söz konusu kişinin Barcelonalı eski futbolcu olup olmadığını doğrulamadı.

Futbolcunun temsilcileri, Alves'in kısa bir süreliğine sahnede olduğunu doğruladı, ancak aleyhindeki tüm iddiaları reddetti.

Alves, Barcelona'ya geri dönmüştü, ancak yaz boyunca Meksika devi UNAM Pumas'a katılmak için Katalan ekibini terk etti.

39 yaşındaki oyuncu, grup aşamasında Brezilya'nın Kamerun'a 1-0 yenildiği maçta sahaya çıktı ve ülkesini Dünya Kupası'nda temsil eden en yaşlı Brezilyalı futbolcu oldu.