Arda Güler'le yollarını ayırma ihtimali olan Fenerbahçe, rotayı bir başka genç yıldıza çevirdi.

4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg şehrinde doğan Kenan Yıldız, Bayern Münih'in altyapısında yetişerek futbol dünyasına adımını attı.

Kenan Yıldız, Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynama fırsatı yakaladı.

İki sezon önce Bayern Münih'in 19 yaş altı takımında oynadığı 20 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans gösteren Kenan, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel olan Arda Güler'in ardından SarıLacivertli formayı giyebilir.

Juventus'la fırtına gibi bir başlangıç

Ve dikkat çekici performansı, onu İtalya'nın dev ekibi Juventus'a taşıdı.

İtalyan devi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda genç oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini tüm dünyaya duyurmuştu.

Genç futbolcu, Juventus'taki kariyerine de harika bir başlangıç yapmayı ihmal etmedi.

Kenan, Juventus ile geçtiğimiz kasım ayına kadar 15 maçta forma giyerken 9 gol katkısında bulundu.

Genç golcü, gol atmanın yanı sıra arkadaşlarına saha içerisinde epey yardımcı olduğunu da yaptığı 5 asistle gösterdi.

Kenan, bu performansıyla İtalya Serie A'da da fırtına gibi eseceğine dair çok önemli bir ipucu vermiş oldu.

2025 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Kenan, bu performansını İtalya'nın en üst liginde de sürdürmek istiyordu.

Bayern ve Barcelona'yı reddetti

Genç yıldız, 2022'nin başında Bayern'de profesyonel bir sözleşme imzalamayacağı netleşince, kıtanın en büyük kulüpleri onun için sıraya girmişti.

Birkaç ay boyunca Barcelona, onunla en ciddi ilgilenen kulüptü. Ancak Juventus, son anda Kenan Yıldız'ı Torino'ya getirmeyi başardı.

Böylece Kenan, Bayern Münih ve Barcelona'yı reddederek Juventus ile yeni bir maceraya atılmış oldu.

Bayern'in akademi menajeri Jochen Saier, Kenan'ın ayrılmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kenan 10 yıldır bizimle birlikte. Yollarımızın ayrılması maddi sebeplerden kaynaklanıyor.

"O, üst ligde oynadığında ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında onunla gurur duyacağız, çünkü bu bizim için mükemmel bir takdir ve akademide yaptığımız iş için bir ödül..."

Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir

MARCA'nın haberine göre, Juventus'ta oynayan Türk yıldız Kenan Yıldız, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin formasını giyebilir.

İspanyol yayın organı, Fenerbahçe'nin Kenan ile anlaşma zemini aradığını ve önümüzdeli sezon genç oyuncuya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istediğinin bilgisini verdi.

Haberde, özellikle Arda Güler'in takımdan ayrılması halinde Kenan'ın Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.