Barcelona ve Atlético'nun aldığı kararın gizli cezası

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanan karşılaşmanın en büyük tartışma konusu, Rumen hakem Stefan Kovács oldu.

Barcelona, Pobel'e yapılan el hareketi sonrasında Kovac'ın Barça lehine penaltı kararı vermemesi ve Pau Kubarsi'nin oyundan atılması nedeniyle UEFA'ya resmi şikayette bulundu. Maç, Blaugrana'nın 0-2 mağlubiyetiyle sona erdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, hakemlik uzmanı Isaac Futo'nun El Partidazo de Cope programına yaptığı açıklamaları yayınladı.

Futo, "Kovač'ın cezası uygulanacak ve Şampiyonlar Ligi'nin geri kalanında hiçbir maçı yönetemeyecek" dedi.

"Kovac'ın cezalandırılması, Barcelona'nın penaltı istediği pozisyon nedeniyle değil, Kubarsi'yi hemen oyundan atmaması nedeniyle olacak" diye ekledi.

UEFA açısından ise ikinci pozisyon daha ciddi olarak değerlendiriliyor. Kovac, ilk olarak Barcelona'nın savunma oyuncusuna sarı kart gösterdi, ardından video teknolojisi tarafından durumu gözden geçirmesi için uyarı aldı ve ardından oyuncuyu oyundan attı.

