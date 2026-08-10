Atletico Madrid, bu yaz devam eden transfer döneminde Barcelona'nın hedeflerinden biriyle anlaşmaya yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Cristian Romero, Atletico Madrid'in kapısında. Anlaşma yakınlaştı; yakında Tottenham'a yeni bir teklif gönderilecek."

Şöyle devam etti: "Romero, Atletico'ya transfer olmak için yeşil ışık yaktı ve iki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamalarına giriyor."

Sözlerine şöyle ekledi: "Tottenham, Romero'yu komşusu Arsenal'e satmayı asla düşünmedi. Barcelona ise Rodri transferine odaklanmaya devam ediyor ve şu ana kadar Tottenham'ın savunmacısını kadrosuna katmak için herhangi bir teklif bulunmuyor."

Birçok raporun, Ronald Araujo'nun bu yaz kiralık olarak Liverpool'un kadrosuna katılmasının ardından Romero'nun savunmayı güçlendirmek için Barcelona'nın seçeneklerinden biri olduğunu doğruladığını hatırlatalım.

