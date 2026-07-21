Bir basın raporu, Barcelona'nın Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için yürütülen müzakereler sırasında Atletico Madrid'in dayattığı zorluklar karşısındaki niyetini ortaya koydu.

Robert Lewandowski'nin geçen sezonun sonunda Katalan takımından resmi olarak ayrılmasının ardından Barcelona, Polonyalı yıldızın bıraktığı boşluğu dolduracak parlak bir isim aramaya devam ediyor.

Barcelona kulübü, 100 milyon euro değerinde bir ilk teklif sundu bile; kulüp başkanı Joan Laporta, bu teklifin süresiz olarak masada kalmayacağını açıkça belirtti.

Buna rağmen Atletico Madrid, oyuncunun ayrılma yönündeki açıkça ilan ettiği isteğine karşın Arjantinli milli oyuncuyu elinde tutmakta kararlı görünüyor.

Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, geçtiğimiz günlerde kulübün tutumunu değiştirebileceğine dair her türlü imayı reddederek şunları vurguladı: "100 milyon euroluk teklifi kabul etmedik; 150 milyon euroluk ya da 200 milyon euroluk teklifi de kabul etmeyeceğiz."

Santi Ovalle, Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programında Katalan kulübünün bir sonraki adımlarını açıkladı: "Barcelona kulübü yeni bir teklif sunacak, ama bu yakın zamanda olmayacak. Bu teklif 120 ile 130 milyon arasında bir rakam; çünkü Real Madrid'in bir dönem teklif ettiği 150 milyonluk rakama hiçbir şekilde ulaşmak istemediler."

Rapor, İspanya La Liga şampiyonlarının transferi tamamlamak için 31 Temmuz'u kendi iç son tarihi olarak belirlediğini ekliyor. O tarihe kadar bir anlaşmaya varılamazsa, sportif direktör Deco'nun dikkatini alternatif hedeflere çevirmesi bekleniyor; nitekim başka transfer seçenekleri üzerinde şimdiden çalışmalar sürüyor.

Madrid kulübü, Alvarez'e Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası finaline katılmasının ardından yeni sezonun hazırlık kampına 10 Ağustos'ta katılmasının beklendiğini şimdiden bildirdi.

Barcelona, Alvarez'i bu yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak görmeye devam ediyor; ancak aynı zamanda zamana karşı da çalışıyorlar.

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