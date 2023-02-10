Barcelona, Türkiye'de meydana gelen deprem için tüm dünyaya çağrıda bulundu

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Türkiye'de meydana gelen deprem için tüm dünyaya çağrıda bulunurken bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen deprem birçok can kaybına neden oldu

Barcelona zor günler için dünyaya seslendi

Bağış kampanyası başlattı

NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelerek 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından spor camiasından birçok isim destek mesajları gönderiyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm dünyaya çağrıda bulundu.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Başkanı Joan Laporta şunları söyledi: "Barça vakfı, insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik ediyor. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

DAHA FAZLASI: Barcelona, ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen vatandaşlara yardım için Barça vakfı aracığıyla bağış kampanyası başlattı.