Barcelona, transfer dönemindeki ikinci transferini resmen duyurdu

Barcelona Basketbol Kulübü, oyuncunun Avrupa Ligi’nde geçirdiği olağanüstü sezonun ardından oyun kurucu pozisyonunu güçlendirme amacıyla, Amerikalı oyun kurucu Justin Robinson ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Katalan kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 28 yaşında ve 1,85 metre boyundaki oyuncunun, Avrupa Basketbol Ligi'nde ilk sezonunda dikkat çekici bir performans sergilediği Paris Saint-Germain'den Blaugrana'ya katıldığını doğruladı.

Robinson, sağlık kontrolünden geçtikten sonra şunları söyledi: “Barcelona gibi köklü ve saygın bir kulüpte oynama fırsatı bulmak benim için büyük bir onur. Çok minnettarım ve çok mutluyum.” Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa Ligi’ndeki ikinci yılımda böylesine büyük bir kulüpte oynamak, hem benim hem de ailem için büyük bir onur.”

12 Ekim 1997'de Virginia eyaletinin Manassas kentinde doğan oyun kurucu, keskin görüşü, hızlı performansı, kritik kararlar alma yeteneği, üç sayı çizgisi dışından şut atma becerisi ve savunmaları aşma yeteneği sayesinde Palau Blaugrana'ya gelerek hücumu yönetecek.

Robinson kendini bir “kazanan” ve “saha içinde ve dışında bir lider” olarak tanımlayarak şöyle konuştu: “Kendim gibi kalmak, istikrarlı olmak, hem hücumda hem de savunmada katkı sağlamak ve takımın kazanması için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum.”

Amerikalı oyuncu, çeşitli liglerde geniş bir deneyime sahip. 2019 ile 2022 yılları arasında NBA’de beş farklı takımda forma giydikten sonra, Avustralya, İtalya ve Fransa liglerinde profesyonel kariyerine devam etti.

Paris Basketbol Kulübü’ndeki son sezonunda Robinson, Avrupa Ligi’nde oynadığı 36 maçta 14,6 sayı ve 4,5 asist gibi etkileyici istatistikler kaydetti. En dikkat çekici performanslarından biri, Olympiakos sahasında attığı 35 sayıydı; bu performansıyla 37. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Ayrıca, takımının ikinci sırada yer aldığı Fransız liginde de parladı; 24 maçta 13 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla oynayarak büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.

Fransa’ya transfer olmadan önce Robinson, İtalya Ligi’nde Trapani formasıyla yüksek seviyedeki performansını kanıtladı. Maç başına ortalama 14,4 sayı ve 6 asist kaydeden Robinson, Kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi ve sezonu ligin en iyi kadrosunda tamamladı.