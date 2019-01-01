Barcelona'dan 300 milyonluk bütçe!

Katalan devi Barcelona'nın, yaz dönemine hazırlayacağı 300 milyonluk bütçe için bazı isimlerin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

ESPN FC'ye göre , ​​bu yaz kulübün hesaplarını dengelemek ve Finansal Fair Play kurallarına takılmadan transfer yapabilmek için 250 ila 300 milyon Euro değerinde bir bütçe ayarlamayı hedefliyor.

Katalan ekibi, ’ın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için şimdiden 75 milyon Euroluk bir ödeme planı oluşturdu. Oldukça yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Barcelona’da diğer hedeflerin ise Luka Jovic ve Antione Griezmann olduğu belirtildi.

Ancak bu bütçenin oluşturulabilmesi için bazı futbolcuların takımdan ayrılması gerekebilir. Sezon sonunda Camp Nou’dan ayrılabilecek isimler arasında; ’dan büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Philippe Coutinho, 2 sezon önce Olympique ’dan gelen defans oyuncusu Samuel Umtiti ve 5 sezondur Barcelona forması giyen tecrübeli orta saha Ivan Rakitic gösteriliyor.

Barcelona, 135 milyon Euro bonservis ödediği rekor transferi Coutinho için 100 milyon Euro’dan daha az bir teklifi değerlendirmeyeceği iddia edildi.

Sezon başında dizinden sakatlanan Umtiti, Barcelona’nın sağlık ekibi tarafından ameliyata alınmak istenmiş ancak oyuncu, bu operasyona girmeyi kabul etmemişti. Bir dizi tedavi sürecine giren Fransız oyuncu, sezonun büyük bir kısmını kaçırmıştı. Sağlığına kavuşan 25 yaşındaki oyuncu, şu anda Barcelona defansının 3. tercihi konumunda.

Takımın tecrübeli isimlerinden Rakitic ise iddialara göre geçtiğimiz sezon, ’den 80 milyon Euro değerinde bir teklif aldı ancak teknik direktör Valverde, oyuncuyu son anda ikna etti. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcunun, transfer listesine koyulduğu belirtildi.