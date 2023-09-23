La Liga ekibi Barcelona, Tottenham'da forma şansı bulamayan oyuncuyu gözüne kestirdi.

NE OLDU? Football Insider'a göre Xavi'nin takımı, geçen sezon Spurs'tan kiralık olarak La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için transfer dönemi yeniden açıldığında sürpriz bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

Arjantinli oyuncu, yeni teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde Tottenham'da şu ana kadar sadece iki kez sahaya çıkabildi.

BÜYÜK RESİM: Yalnızca 12 milyon £ (14,5 milyon $) tutarında bir ücret karşılığında alınabilecek olan Lo Celso'nun, James Maddison'ın transferi ve sonrasındaki yüksek formu nedeniyle geri planda kaldığı aktarılıyor.

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2020'de Real Betis'ten kulübe gelişinden bu yana Tottenham'da toplam 86 maça çıktı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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LO CELSO İÇİN SIRADA NE VAR? Lo Celso'nun Spurs patronu Postecoglou'nun planlarında olup olmayacağı henüz belli değil, ancak takımının 2023-24 sezonunda henüz hiç mağlubiyet almamasıyla övünebilir.