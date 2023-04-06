Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid mağlubiyetini öğrencilerine yükledi: "Olgun değildik!"

Xavi, İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'e 4-0 mağlup olmalarının ardından Barcelona oyuncularının yeterince olgun olmadığını söyledi.

Real Madrid, Barcelona'yı 4-0 yendi

Xavi olgun olmadıklarını düşünüyor

Fakat geçen sezona göre ilerleme kaydettiklerini vurguluyor

NE OLDU? İspanya Kral Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid ile karşı karşıya gelen Barcelona, 4-0 mağlup oldu. Karim Benzema ikinci yarıda hat-trick yaparken diğer gol ise Vinicius Jr.'dan geldi. Xavi maçın ardından öğrencilerini eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? Xavi gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Yeterince olgun değildik. Çok fazla genç oyuncumuz var ve daha iyi rekabet etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sen Real Madrid'i öldürmezsen, Real Madrid seni öldürür. Bir gol bile atamadık. Onlar bizden iyiydi. Bu futbol."

BÜYÜK RESİM: İspanya Kral Kupası'ndaki mağlubiyete rağmen Barcelona, La Liga'da 12 puan fark attığı Real Madrid'in bir hayli önünde. Xavi, "Nereden geldiğimizi hatırlayalım" diyor ve şunları ekliyor: "Takıma geldiğimde hiçbir şey için rekabet edemiyorduk. Bir yıl sonra La Liga'da zirvedeyiz. Bana göre bu iyi bir gelişme."

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