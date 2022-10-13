NE OLDU? Barcelona, 1-0 öne geçmesine rağmen, evinde Inter ile berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde çok ağır bir yara aldı.

Böylece, iki sezon boyunca Devler Ligi'nde taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Xavi, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede dürüsttü ve takımının performansından dolayı üzgündü.

NE SÖYLEDİ: Maç sonrası basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları itiraf etti:

"Inter'i kendi evinde yenemez, bu turnuvada kalmayı hak etmiyorsun demektir.

"Geçen sezon yeterli mücadelemiz yoktu, ama bu sezon iyi başladık. Bu sefer hatalarımız oldu.

"Çok büyük hayal kırıklığına uğradım, üzüldüm ve mutsuzum...

"Kızgınım. Kendimi eleştirmeliyim, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak etmiyoruz. Canımı acıtıyor, ama gerçek bu."

BÜYÜK RESİM: Robert Lewandowski'nin 3-3 beraberliği getiren ikinci golü, Barcelona'nın hala son 16'ya kalabileceği anlamına geliyor.

Ancak Inter'in evinde Viktoria Plzen'e yenilmesi ve Barça'nın son maçında Bayern Münih'i mağlup etmesi gerekiyor.

ÜÇ RESİMDE: