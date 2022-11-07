İspanyol menajer, Kırmızı Şeytanlar'la karşılaşmayı "şanssızlık" olarak nitelendirdi.

NE OLDU? Barcelona, ​​Avrupa Ligi play-off turu için Premier Lig'in dev ekibiyle eşleşmekten kurtulamadı.

Xavi'nin ekibi, rekabetin son 16 turunda yer almak için Manchester United ile karşı karşıya gelecek ve bu durum, kuşkusuz ki kendisinin de pek hoşuna gitmiyor.

NE SÖYLEDİ: Bir basın toplantısında çekilen kurayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yine en zor rakip geldi. Ama dört gözle bekleyeceğiz.

"Onlar tarihi bir takım, Ten Hag'ın gelişiyle çok büyüdüler, harika oyuncuları var.

"Çekebileceğimiz en kötü kurayı çektik. Yine aynı şey oldu. Şansımız yok."

BÜYÜK RESİM: Maç, iki dev takımdan birisinin son 16'ya bile ulaşmadan Avrupa'daki serüveninin son bulacağı anlamına geliyor.

Hem United hem de Barcelona bu sezon kısmi bir canlanma yaşadılar, ancak daha sonra düşüşe geçtiler.

Zarafetleri hala inanılmaz derecede belirgin ve ince bir şekilde dengelenmiş bir maç izleyeceğimiz konusunda şüphe yok.

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