NE OLDU? Barcelona, ​​Şampiyonlar Ligi'ne devam etmeme tehlikesiyle karşı karşıya...

Serie A takımı Inter, çarşamba günü Viktoria Plzen'i yenerse İtalyanlar, Devler Ligi'ne devam edecek.

Ve bu durum, Barcelona'nın elenmesi anlamına geliyor.

Barcelona'nın hocası Xavi ise gösterdikleri performans göz önüne alındığında daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyor.

Xavi ayrıca, Jose Mourinho'nun 'Başarısız Köpekbalıkları' göndermesine en iyi cevabı sahada vereceklerinin de bilincinde...

NE DEDİLER: İspanyol hoca, "Bir mucizeden daha fazlasına ihtiyacımız var, çok rahatsız edici bir durumda olmamıza rağmen küçük bir umudumuz var.

"Futbolda bazen hak eden her zaman kazanmıyor" dedi ve ekledi:

"Umut, kaybedilecek en son şeydir. Talihsizlik, artık kendimize bağımlı olmamamız.

"Şampiyonlar Ligi bu yıl bize çok acımasız davrandı."

BÜYÜK RESİM: Roma Menajeri Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde kendi tarafına katılabilecekleri için 'Şampiyonlar Ligi'nin başarısız köpekbalıkları' diyerek Barcelona'ya da bir gönderme yapmıştı.

Xavi, Mourinho'ya şöyle karşılık verdi: "Mourinho'ya hiçbir şey söylemeyeceğim.

"Avrupa Ligi'nde oynamak zorunda kalırsak, onu yeneceğim."

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