Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı Neymar'a benzetti ve onu korumak için hakemleri göreve çağırdı.

Xavi, Vinicius Jr'ı Neymar'a benzetti

Her iki yıldızın da benzer kariyer çizgisine sahip olduğunu söyledi

Genç oyuncunun daha fazla korunmasını istiyor

NE OLDU? Xavi, rakip takımın oyuncusu Vinicius Junior'a övgüler yağdırdı ve hakemlerden Real Madrid'in forvetinin korunmasını istedi. La Liga savunmacılarının Vinicius'a karşı daha sert oynadığını söyleyen Xavi, rakibi Carlo Ancelotti'ye de destek çıktı.

NE SÖYLENDİ? Xavi şunları söyledi: "Vinicius, ikili mücadelede çok iyi olunca rakip daha agresif oluyor. Bu Neymar'da da oluyordu. İşini yapması gereken bir hakem komitesi var."

BÜYÜK RESİM: Vinicius, Real Madrid için oynadığı üst üste beş maçta iyi bir form yakalasa da son aylarda formunda düşüş yaşadı. 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana ligde sadece bir gol attı.

ANCELOTTI NE SÖYLEDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de geçtiğimiz günlerde Vinicius'un gördüğü muameleden hoşnut olmadığını dile getirmişti. "Vinicius harika bir oyuncu ve çok mantıklı biri." diyen Ancelotti şunları söylemişti: "Gerçek şu ki herkes ona saygısızlık yapıyor. Rakipler, hakemler ve rakip taraftarlar. Daha fazla saygı gösterilmesini istiyoruz."

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