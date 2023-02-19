Barcelona Teknik Direktörü Xavi: "Hakem skandalıyla ilgili şakalaşıyoruz"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, hakem skandalından oyuncularının etkilenmediğini ve sezona odaklandıklarını söyledi.

Barça'nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı'na ait şirkete para ödediği ortaya çıktı

Kulüp bunun danışmanlık hizmeti olduğunu söylüyor

Xavi ise skandalla ilgili şakalaştıklarını söyledi

NE OLDU? Barcelona'nın İspanya Futbol Federasyonu’na bağlı Hakem Teknik Kurulu’nda bir dönem başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira’nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon euro ödediği belirlendi.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Xavi şunları söyledi: "Her şeyimizle Cadiz maçına odaklandık. Ufak tefek şakalarla da olsa en iyi şekilde iyileşiyoruz. İşimize odaklanıyoruz. Bu konuyu takımda tartışmadık."

BÜYÜK RESİM: Barcelona Başkanı Joan Laporta ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: "Bu haberlerin şimdi çıkması kesinlikle tesadüfi değil"

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty Images

Getty

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Xavi'nin öğrencileri, 19 Şubat'ta La Liga'da Cadiz ile karşı karşıya gelecek.