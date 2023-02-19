Barcelona Teknik Direktörü Xavi: "Hakem skandalıyla ilgili şakalaşıyoruz"

- Barça'nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı'na ait şirkete para ödediği ortaya çıktı
- Kulüp bunun danışmanlık hizmeti olduğunu söylüyor
- Xavi ise skandalla ilgili şakalaştıklarını söyledi
NE OLDU? Barcelona'nın İspanya Futbol Federasyonu’na bağlı Hakem Teknik Kurulu’nda bir dönem başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira’nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon euro ödediği belirlendi.
NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Xavi şunları söyledi: "Her şeyimizle Cadiz maçına odaklandık. Ufak tefek şakalarla da olsa en iyi şekilde iyileşiyoruz. İşimize odaklanıyoruz. Bu konuyu takımda tartışmadık."
BÜYÜK RESİM: Barcelona Başkanı Joan Laporta ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: "Bu haberlerin şimdi çıkması kesinlikle tesadüfi değil"
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BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Xavi'nin öğrencileri, 19 Şubat'ta La Liga'da Cadiz ile karşı karşıya gelecek.