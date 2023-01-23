Barcelona Teknik Direktörü Xavi: "Dani Alves konusunda hata yaptım, özür dilerim"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, eski takım arkadaşı Dani Alves hakkında yaptığı açıklamasından dolayı özür diledi.

Dani Alves cinsel saldırıyla suçlandı

Xavi, eski takım arkadaşı için üzgün olduğunu söylemişti

Ancak şimdi geri adım atıyor

NE OLDU? Aralık 2022'de Barcelona’da bir diskoda yaşanan olaydan dolayı 23 yaşındaki bir kadın, Dani Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Dani Alves, kefaletle serbest bırakıldı. Xavi, eski takım arkadaşı hakkında, "Üzgünüm" demişti. Fakat şimdi sözlerinde geri adım atıyor.

NE SÖYLENDİ? Xavi bir önceki açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi: "Dani'nin bunu yapmış olabileceği beni üzüyor ama bu konuda güçlü olmalısınız. Dün sözlerimde pek şanslı değildim ve özür dilerim. Barcelona gibi bir kulübü temsil ettiğim için açıklamalarımın önemli olduğunu biliyorum. Sözlerim için gerçekten üzgünüm, benim için hoş bir gün olmadı."

"Söylediklerim yanlış anlaşıldı ve yeterince güçlü değildim. Bu zor ve hassas bir konu, dün mağdur kadını görmezden geldim ancak gerçek şu ki Dani veya başka biri olsun cinselliğe dayalı her türlü şiddet veya tecavüz eyleminin kınanması gerekiyor."

XAVI NE SÖYLEMİŞTİ? Barcelona patronu, olayın gün yüzüne çıkmasının ardından şunları söylemişti: "Şaşırdım ve tamamen şok oldum. Bu bir adalet meselesi. Hakim en doğru kararı verecektir. Dani için çok üzgünüm."

BÜYÜK RESİM: Xavi'nin "Dani için çok üzgünüm" sözleri, eski takım arkadaşını koruduğuna ve mağdur kadını göz önüne almadığına yoruldu. Bu yüzden bir hayli eleştirilen Xavi, duruma tek boyutlu bakmakla suçlandı.

SIRADA NE VAR? La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona bir sonraki maçını 28 Ocak'ta Girona'ya karşı oynayacak.