Barcelona'nın stoperi Ronald Araujo, kendisini eleştiren İlkay Gündoğan'a cevap verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup olan Barcelona'da ilk yarıda kırmızı kart gören Ronald Araujo tepkilerin odağı haline gelmişti.

Skorer'in derlediği habere göre İlkay Gündoğan'ın da tepki gösterdiği Ronald Araujo, takım arkadaşının tepkisine cevap verdi.

Barcelona ile yeni sözleşme için görüştüklerini belirten Ronald Araujo, "Her şey yolunda gidiyor. Menajerimle görüşmeye başladılar. Sezon sonunda masaya oturacaklar" dedi.

Barcelona'da çok mutlu olduğunu dile getiren Ronald Araujo, "Geleceğim hakkında sürekli konuşuluyor ve her zaman da konuşulacak. Ailem ve ben Barcelona'da çok mutluyuz. Sahaya her çıktığımda bunu gösteriyorum. Sonuna kadar her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

'Saygı duyulması gereken değerlerim var'

İlkay Gündoğan'ın PSG maçının ardından yaptığı açıklamalara cevap veren 25 yaşındaki stoper şu sözleri dile getirdi: "O açıklamalarla ilgili düşüncelerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Saygı duyulması gereken değerlerim var."