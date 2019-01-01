Barcelona, son anda yöneldiği Lucas Moura'dan vazgeçti

Transfer dönemi boyunca Neymar'ı kadrosuna katmaya çalışan Barcelona, bu transfer gerçekleşmeyince hedefine Lucas Moura'yı aldı.

, 'de kalmaya karar veren başarılı futbolcu Neymar'ın transferinde hayal kırıklığına uğrayınca, B planı olarak Lucas Moura'yı listesine aldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, Neymar transferinde anlaşmaya vardı ancak son anda Brezilyalı futbolcu kulübünde kalmak istedi. Bunun üzerine Barcelona, 'ın başarılı futbolcusu Lucas Moura'ya yöneldi.

Ancak Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, oyuncusu için 50 milyon euro'luk bir fiyat belirleyince, yaz transfer döneminde yeterince para harcadığını düşünen Katalanlar bu transferden vazgeçti.

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Brezilyalı futbolcu Lucas Moura, geçtiğimiz sezon takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde çok büyük katkı sağlamış ve yarı final rövanş mücadelesinde 'a karşı hat-trick yapmıştı.