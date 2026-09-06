Barcelona sol kanat cevherini birçok cephede hazırlamaya devam ediyor

17 yaşındaki bek Jordi Pesquer, Barça takımlarıyla oynadığı dakikaları artırmaya devam ediyor. Gençler A takımıyla forma giyen genç oyuncu, İspanya Ligi'nin ilk haftasına hazırlanan Barcelona Atlètic'in kadrosuna bugün dahil olacak.

Pol Planas yönetimindeki Gençler A takımı, lig serüvenine Huesca'yı 6-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlamış, ardından UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord ile karşılaşmaya hazırlanmaya koyulmuştu.

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Pesquer, ilk gün davet edilenler listesinde yer almamasına rağmen A takımın planlarına "sızmayı" başardı. Günlük çalışması ve hazırlık maçlarındaki iyi performansı sayesinde Hansi Flick, LaLiga karşılaşmaları başladıktan sonra bile onu takımın dinamiği içinde tutmaya karar verdi.

Pesquer, açılış haftasında Elche karşısında A takımla birlikte davet edilmişti; Flick bu maçta Alejandro Baldé'nin davetini iptal etmeye karar vermişti.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"'ya göre Baldé'nin dönüşü, João Cancelo'nun transferi ve Xavi Espart'ın sol kanatta öne çıkmasıyla birlikte Pesquer, yedek takımla çalışmaya geçti.

Barça'nın planı

Barcelona'nın hedefi, gelişimini sürdürmesi için oyuncuya düzenli oyun dakikaları vermek; bu nedenle dün Gençler A takımıyla oynaması, bugün ise Barcelona Atlètic kadrosunda yer alması kararlaştırıldı.

Barcelona akademisi mezunu oyuncu, geçtiğimiz çarşamba Barcelona Atlètic'in Sabadell karşısında Katalonya Kupası finalini 2-1 kaybettiği maçta Giuliano Belletti yönetimindeki yedek takımla zaten çalışmıştı.

Pesquer, yedek takımla ilk kez, ikinci yarıda 18 yaşındaki ve kulübün uluslararası kozlarından biri olan Josué Caicedo'nun yerine oyuna girerek forma giydi. Böylece Belletti, sol bek mevkiinde Pesquer ile Caicedo arasında güçlü bir rekabete sahip oldu.

Gençler A takımı düzeyinde kulüp, Barcelona Atlètic'e terfi ettirilmeyen oyuncuları elde tutmaya, buna ek olarak geçen sezondan Gençler B takımının bazı oyuncularına güvenmeye karar verdi.

Planas şu ana kadar takımın tek transferi olan 16 yaşındaki Alman stoper Mikayil Baza'ya güvenme imkânı bulamadı.

Gençler A takımı, UEFA Gençlik Ligi'ndeki serüvenine gelecek çarşamba Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında başlayacak; maç öncesinde Barcelona, müsabakada oynamaya uygun oyuncuların listesini açıklayacak.

Listeye, yedek takımın dinamiği içinde çalışan gençler takımı oyuncularından birinin de dahil olması bekleniyor.

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