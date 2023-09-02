İspanyol devi Barcelona, hakem skandalından dolayı daha da zor günler geçirebilir.

Negreira kendisini Barcelona'nın da dahil olduğu bir tartışma fırtınasının ortasında buldu.

Kulüp, 2001-2018 yılları arasında Hakemler Teknik Komitesi'nin (CTA) başkan yardımcısı olan Negreira'ya ait bir şirkete 33 ödeme yaptı.

Barcelona, ortaya çıkan olayların ardından yolsuzlukla suçlanan isimleri mahkemede temize çıkaracağına söz verdi.

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Ne söylendi?

El Mundo'ya göre Sivil Muhafızlar, Negreira'nın görevde olduğu süre boyunca ülkedeki hakemlerin "tarafsız olmadığına" karar verdi.

Ayrıca Barcelona'nın Negreira'nın şirketi tarafından "hizmetleri geliştirecek profesyonellerin kimliğini sağlamadığını" ve ayrıca "belirli danışmanlık çalışmalarının yürütüldüğü videoların, belgelerin veya raporların kopyalarını" da sağlamadığını iddia ediyorlar.

Sivil Muhafızlar, Barça'nın Negreira'ya 8 milyon avro (7 milyon £/8,6 milyon dolar) üzerinde para ödediği yönündeki iddiaların yanlış olduğuna inandıklarını da belirtti.

Polis teşkilatı tarafından hazırlanan belgeler İspanyol mahkemelerine iletildi ve Barça'nın, durumla ilgili sıkıntılı süreci devam edecek gibi görünüyor.

Davanın nasıl ilerleyeceği henüz bilinmiyor.