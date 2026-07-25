Barcelona sezonun ödüllerine damga vurdu

Barcelona futsal takımı, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından geçen birkaç gün içinde Futsal Oyuncuları Birliği'nden 5 bireysel ödül kazanarak İspanya Ligi'ndeki hakimiyetini pekiştirdi. Bu, Blaugrana'nın yerel müsabakalardaki ezici üstünlüğünün yeni bir teyidi oldu.

Futsal Oyuncuları Birliği (AJFS), Birinci Lig oyuncularının yaptığı oylamanın ardından, Barcelona'nın 5 yıldızının kendi mevkilerindeki en iyi oyuncu ödüllerini kazandığını açıkladı. Buna göre Didac Plana en iyi kaleci, Antonio Perez en iyi defans oyuncusu, Luciano Gauna en iyi sağ kanat, Matheus en iyi sol kanat ve Pito ise turnuvanın en iyi pivot oyuncusu ödüllerini elde etti.

Oylamada ezici üstünlük

Antonio, oylamada Barcelona'daki takım arkadaşı Joao Victor ile ElPozo Murcia oyuncusu Gadeia'yı geride bıraktı. Gauna, takım arkadaşı Torre ile Inter Movistar oyuncusu Javi Mingez'e üstünlük sağladı. Matheus, takım arkadaşı Eric Martel ile ElPozo Murcia oyuncusu Marcel'den daha fazla oy aldı. Pito ise oylamada ElPozo Murcia'dan Diener ile Manzanares'ten Daniel'i geride bırakarak kazandı.

Bu bireysel başarılar, Barcelona'nın yerel müsabakalardaki hakimiyetinin boyutunu gözler önüne seriyor. Blaugrana, normal sezonu ilk sırada tamamladıktan sonra, eleme turlarındaki muhteşem serüveninin ardından şampiyonluğa ulaştı.

Yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıkları cephesinde ise Barcelona futsal takımının 3 Ağustos'ta gerekli sağlık kontrollerini yaparak hazırlıklarına başlaması, ardından yeni sezonda şampiyonluğunu savunmaya hazırlanmak üzere geleneksel antrenman kampını gerçekleştireceği Andorra'daki Encamp'a gitmesi planlanıyor.