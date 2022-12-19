İspanyol devi, orta sahadaki tecrübeli oyuncu eksiğini Fransız oyuncuyla kapatacak.

NE OLDU? Kante'nin mevcut sözleşmesi bu yaz sona erecek ve şimdilik, Chelsea'nin sözleşme uzatma teklifini değerlendirmeyecek gibi görünüyor.

Çünkü Maviler Fransız orta sahaya 2 yıllık sözleşme önerirken onun isteği, en az 3 yıl daha Londra'da kalmak...

Chelsea ve Kante arasındaki görüşmeler sürerken masaya bir dünya devi daha oturdu.

SPORT'a göre Kante, Barcelona ile bir ön sözleşme imzaladı.

BÜYÜK RESİM: Kante, yıllardır Chelsea'nin orta sahasında önemli bir oyuncu oldu, ancak çeşitli sakatlık mücadeleleri, son 18 ayda onu fazlasıyla zorladı.

Orta saha oyuncusu, 2022-23'te Londra ekibi için sadece iki maçta yer aldı.

Barça, orta sahasını geleceğe hazırlamış görünürken Gavi ve Pedri'nin önümüzdeki yıllarda kulüpte yer alması planlanıyor.

Ancak Xavi, Sergio Busquets kariyerinin sonuna yaklaşırken ve Frenkie de Jong'un geleceği hala belirsizken bu alana tecrübeli bir futbolcu istiyor.

Barcelona'nın kısıtlı mali durumunu da göz önüne alırsak en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan bir oyuncu için ücretsiz bir transferin mantıklı olduğu söylenebilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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KANTE İÇİN SIRADA NE VAR? Orta saha oyuncusu, sakatlığının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kaldı ve şubat ayında geri dönmesi bekleniyor.

Görünüşe göre, Chelsea formasıyla günleri sayılı...