Barcelona senaryosu mu? Sürpriz bir rota Xavi'nin dönüşüne kapı aralıyor

Xavi, Barcelona'dan ayrıldığından bu yana kendini teknik direktörlük koltuğunda yeniden kanıtlayabileceği büyük bir projeyi beklemeyi tercih ederek yeni bir adres arayışını sürdürüyor.

Bu bağlamda, Barcelona efsanesi ve Katalan ekibinin eski teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörlüğü için aday listesine girdi.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın yayımladığı bir habere göre, Hollanda Futbol Federasyonu, Ronald Koeman'ın yerine gelecek isim için hâlâ birkaç adayı değerlendiriyor. Ancak yarış, Xavi Hernandez'in adaylar arasına güçlü bir şekilde girmesinin ardından İspanyol Roberto Martinez ile Xavi Hernandez arasında sıkışmaya başladı.

Gazete şunları doğruladı: "Hollanda Federasyonu, 46 yaşındaki Xavi ile milli takımı çalıştırma olasılığı hakkında görüşmeler yaptı. Ancak görevi alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil. Yeni teknik direktörün kimliğinin yakında belli olması bekleniyor."

Yarışın Martinez ve Xavi üzerinde daha fazla yoğunlaşmasından önce, Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola ve Michael Reiziger de Hollanda Federasyonu'nun hesapları arasında yer almıştı.

Xavi'nin adaylığı, Hollanda futboluyla önceki ilişkisi göz önüne alındığında özel bir anlam taşıyor; zira Barcelona'da birçok Hollandalı oyuncunun yanında forma giymişti.

Ayrıca Xavi, Kasım 2021'de Katalan ekibinin başına Koeman'ın yerine geçerek geçmişti; tercih ondan yana kullanılması hâlinde Hollanda Milli Takımı'nda tekrarlanabilecek bir senaryo.

Xavi, Barcelona kariyerine oyuncu olarak Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal yönetiminde başlamış, ayrıca takımla Frank Rijkaard döneminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.