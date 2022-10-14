Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra olası finansal felakete rağmen ocak ayında DAHA FAZLA transfer yapabilir

Başkan Joan Laporta, Barcelona'nın mali sorunlarına rağmen Ocak transfer döneminde yeni oyuncularla anlaşmaya çalışacağını söyledi.

Barça daha fazla mali sıkıntıyla karşı karşıya

Kulüp Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir

Laporta hala yeni transferler üzerinde çalışıyor

NE OLDU? Barca geçen yıl nakit sıkıntısı çekti ve yaz aylarında transfer işlerini finanse etmek için bazı varlıklarını satmak zorunda kaldı. Bu da onların Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde gibi isimlere büyük harcama yapmasına neden oldu. Camp Nou ekibinin karşılaştığı sorunlara rağmen Laporta, bir sonraki transfer döneminde takımı geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

NE DEDİ? "Piyasa üzerinde çalışıyoruz. Teknik heyet ile görüştük ve zaten çok güçlü olan ancak daha da gelişebilecek kadroyu geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. "Bu kış pazarı için teknik direktör, teknik sekreter ve futbol direktörü ile birlikte çalışıyoruz. Bir süredir bazı şeyleri analiz ediyoruz ve eğer şansımız olursa takım daha iyi olacak."

BÜYÜK RESİM: İspanyol ekibi, hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi performansları nedeniyle bu sezon milyonlarca Euro kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Xavi'nin takımı, Bayern Münih, Inter ve Viktoria Plzen'e karşı oynadığı maçlarla gruplarında üçüncü sırada yer alıyor.

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BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Katalan takımı, Pazar öğleden sonra sezonun ilk Clasico'sunda Real Madrid ile karşı karşıya gelirken, iki takım da La Liga'nın zirvesinde puanlar eşit bir şekilde yer alıyor.