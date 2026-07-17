Barcelona, sadece iki saat içinde 105 milyon topladı!

Barcelona Kulübü, bugün Cuma günü, Ekim 2036’da vadesi dolacak ve %5,14 sabit getirili teminatlı tahvillerin ihracı yoluyla 105 milyon avro kaynak sağladığını duyurdu.

"AS" gazetesi, Barcelona'nın topladığı bu fonları kulübün nakit akışını güçlendirmek ve önümüzdeki yıllarda büyümeyi destekleyip finansal istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan stratejik planını uygulamaya devam etmek için kullanacağını bildirdi.

Goldman Sachs Bankası, 10 yıl vadeli bu tahvil ihracının ana yöneticisi ve pazarlama sorumlusu olarak görev alırken, tahvillerin satışı yatırımcılara sunulduktan sadece iki saat içinde tamamen tamamlandı.

Katalan kulübü, işlemin uluslararası yatırımcılar, özellikle de ABD’den büyük ilgi gördüğünü belirtti; talep hacmi, ihraç tutarının iki katından fazlasını aşarak %200’ün üzerinde bir talep oranı kaydetti.

Barcelona, ihraç tutarının tamamının, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonlarını içeren bir grup ABD'li kurumsal yatırımcı tarafından iki saatten daha kısa bir sürede karşılandığını da ekledi.

Kulüp, bu işlemin başarısının finans piyasalarının Barcelona projesine ve stratejik planına duyduğu güveni yansıttığını vurguladı. Ayrıca, yatırımcıların talep ettiği risk marjının önceki ihraçta 240 baz puan iken mevcut ihracatta 202 baz puana düştüğünü belirtti ve kulüp, bunu mali durumuna ilişkin algının iyileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.