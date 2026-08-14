Barcelona, Rodri ile transfer anlaşmasını sonuçlandırmak için son bir süre belirledi. Kulüp, oyuncunun Joan Gamper Kupası kapsamında düzenlenecek takım tanıtım töreninin en büyük yıldızı olmasını istiyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona'nın Rodri transferini 48 saat içinde sonuçlandırması Barça'nın temel hedefi hâline geldi. Zira orta saha oyuncusundan, Manchester City ile yeni sezon hazırlık dönemine katılması istendi; ancak La Liga'ya yaklaşan transferini bekleyen oyuncunun, fiziksel kondisyonunu geri kazanmak için büyük ihtimalle tek başına antrenman yapması bekleniyor.

Katalan kulübü, bu görüşmelerde İngiliz kulübünün daha önce görülmemiş bir sertliğiyle karşılaştı. Bunun nedeni, Manchester City'nin yeni projesine yaptığı devasa yatırımların ardından Finansal Fair Play kurallarına uyma zorunluluğu.

Transferin bedelinin 80 milyon euroya yaklaşması ya da en azından bazıları gerçekleştirilmesi zor olsa da değişkenler ve primlerle bu rakama yakın görünmesi gerekiyor.

Barcelona 48 saatlik bir süre belirledi; çünkü Rodri'nin, Joan Gamper kapsamındaki takım tanıtımında öne çıkan yıldız olmasını istiyor.

İngiltere ve Madrid kaynaklı, görüşmelerin çökme ihtimali ve aşılması imkânsız anlaşmazlıkların bulunduğu yönündeki kasıtlı sızıntılara rağmen, Barcelona içinde bu transferle ilgili bir sakinlik hâkim.

Katalan kulübü en önemli adımı atmayı başardı; o da Rodri'nin onayını almaktı. Oyuncu, Real Madrid'e transfer olma seçeneğini reddetti ve o andan itibaren tüm taraflar transferin er ya da geç gerçekleşeceğinin farkındaydı.

Şu an her taraf kendi çıkarlarını korumak için çalışırken, Barcelona transferi hafta sonu ya da en geç pazartesi günü tamamlamak için nihai formülü arıyor.

Barcelona son olarak 60 milyon euro, buna ek olarak değişkenler ve primler olarak 10 milyon euroluk bir teklif sundu. Kulüp ayrıca değişkenlerin değerini 75 milyon euroya yaklaşacak şekilde artırmayı önerdi; ancak Manchester City 80 milyon euro almakta ısrar etti. Katalan kulübü, oyuncunun kalitesine rağmen bu rakamı abartılı buluyor; özellikle de sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmışken.

Barcelona şimdi, Ferran Torres transferinde Paris Saint-Germain'in izlediği yönteme benzer bir teklif sunmayı değerlendiriyor. Buna göre ya sabit bedeli 70 milyon euroya yaklaştıracak şekilde artıracak ya da sabit bedeli 65 milyon euroya çıkarıp değişkenlerin değerini 15 milyon euroya yükseltecek.

Her iki formül de Manchester City'nin taleplerine oldukça yaklaşacak ve bu noktadan hareketle görüşmeler transferin son detayları üzerinde dönecek.

Rodri, Manchester'a gitmemeyi tercih ediyordu; ancak mevcut kulübüyle yeni sezon hazırlık dönemine katılması konusunda görüştükten sonra dün akşam bunu yaptı.

Barcelona, Manchester City'nin de Katalan kulübünün Ferran Torres ve Paris Saint-Germain ile yaptığı gibi Rodri'yi bundan muaf tutacağını düşünüyordu; ancak İngiliz kulübü, oyuncunun Manchester'a dönmesinin, meseleyi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için ek bir baskı aracı olabileceğini değerlendirdi.

Orta saha oyuncusu, kulüpten ayrılıp yalnızca Barcelona'ya transfer olmak istediğini Manchester City'ye zaten bildirdi. Rodri, görüşmelerin ciddi bir gerginlik aşamasına ulaşmamasını bekliyor; çünkü İngiltere'de geçirdiği yıllar boyunca her zaman son derece profesyonelce davrandı ve kulübünün ayrılmasına izin vermesini hak ediyor.

İki kulüp görüşmelerini sürdürürken, Barcelona başkanı Joan Laporta, transfere son bir ivme kazandırmak için nihai aşamada devreye girecek.