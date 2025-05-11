Barcelona-Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Hem İspanya'da hem de dünyada bugün milyonlar ekrana kilitlenecek... İspanya LaLiga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak.

Dev maç öncesinde Barcelona 79 puanla lider durumda. Real Madrid ise 75 puanla 2. sırada yer alıyor.

Peki Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico'ya dair tüm detaylar ve bilgiler goal.com/tr'de...

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Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Barcelona, İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde bu akşam Real Madrid'i konuk edecek.

Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.15'te başlayacak.

Hakem Hernandez'in yöneteceği maç S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Barcelona-Real Madrid 11 Mayıs 2025 Pazar 17.15 S Sport, S Sport Plus, EXXEN

Arda Güler ilk 11'de olacak

El Clasico'da Türk yıldız Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. İki takımın ilk 11'i şu şekilde...

Barcelona: Szczesny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.