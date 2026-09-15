Barcelona - Racing Santander: Maç detayları

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona ile Real Racing Club, 16 Eylül 2026'da saat 19.30 GMT'de (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Lider Barcelona, moralli Santander'i ağırlıyor

FC Barcelona, 2026/27 LaLiga sezonunun 6. haftasında yeni yükselen Real Racing Club'ı Spotify Camp Nou'da konuk etmek için sahasına dönüyor. İç sahada ve Avrupa'da arka arkaya gelen galibiyetlerin ardından Hansi Flick'in ekibi, LaLiga'daki kusursuz sicilini zirvede sürdürmeyi hedefliyor. Racing Santander açısından ise hafta sonunda alınan zorlu galibiyetin ardından Katalonya'ya yapılacak deplasman, takımın üst ligdeki yeterliliği adına nihai bir sınav niteliği taşıyor.

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Barcelona'nın Levante deplasmanındaki dört gollü gösterisi

FC Barcelona, 13 Eylül'deki 5. hafta maçında Levante UD deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmaya hücumda ölümcül bir form grafiğiyle çıkıyor. Xavi Espart erken dakikalarda perdeyi açtı, ardından Lamine Yamal biri 19. dakikada, diğeri de 48. dakikada penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti. Karim Adeyemi ise uzatma dakikalarında attığı dördüncü golle Barcelona'nın ligdeki ilk beş maçında da tam puan almasını sağladı.

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Los Verdiblancos'ta Zabiri'nin dublesi Alavés'i yıktı

Racing Santander, 12 Eylül'deki 5. hafta maçında Deportivo Alavés'i sahasında 2-1 yenmesinin ardından Barcelona deplasmanına yüksek moralle gidiyor. Erken bir gol yedikten sonra forvet Yassir Zabiri maça damga vurdu, 38. dakikada eşitliği sağladıktan sonra ikinci yarının başlarında (53') galibiyet golünü attı. Bu zafer, José Alberto López'in ekibine LaLiga'da istikrar yakalama hedefi doğrultusunda kritik bir destek sağladı.

Racing'in alçak bloğu Barcelona'nın makinesini durdurabilir mi?

Kağıt üzerinde Barcelona, dikkat çekici gol üretimi ve Rodri ile Pedri'nin yön verdiği orta saha kontrolüyle net bir avantaja sahip. Lamine Yamal ve Raphinha'nın Santander'in beklerini bire birde yakalamaya çalışması beklenirken, Racing hızlı kontra atakları başlatmak için Yassir Zabiri ve Iñigo Vicente'ye güvenecek. Barcelona hafta sonu maçları öncesinde kusursuz lig karnesini korumak isterken, çarşamba günkü mücadele ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmaya aday.

Muhtemel ilk 11'ler

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Christensen, Espart; Pedri, Rodri, Fermin; Gordon, Raphinha, Yamal

Racing Santander: Agirrezabala; Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas; Martin, Prati; Garcia, Canales, Vicente; Zabiri

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona bu maça Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Jesse Bisiwu'dan yoksun çıkıyor; üç oyuncu da şu anda sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Hansi Flick'in ekibinde bildirilmiş bir ceza yok ve Mestalla'da yaşanan kanamalı burun korkusunun ardından ciddi bir sakatlıktan kurtulan Eric Garcia'nın oynayabilecek durumda olması bekleniyor; antrenman sahasından gelen son güncellemeler, yokluğunun çok sınırlı olacağını gösteriyor. Öngörülen bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maçın başlangıcına yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecek.

Racing Santander'de Andres Martin sakatlığı nedeniyle yok, Jose Lopez'in kadrosunda ise bildirilmiş bir ceza bulunmuyor. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı; Al Ahly karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçı galibiyetinin yanı sıra üst üste dört LaLiga zaferi elde etti. Son karşılaşmasını Valencia deplasmanında 5-0 kazanan takım, Rayo Vallecano'yu da 5-2, Elche'yi ise 5-0 mağlup etti. Söz konusu beş maçta Barcelona 19 gol atarken sadece üç gol yedi ve iki maçta da kalesini gole kapattı.

Racing Santander'in son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Takımın en son maçı Rayo Vallecano deplasmanında 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlandı, ayrıca sezonun erken bölümünde Getafe deplasmanında da 1-0 kaybetti. Jose Lopez'in ekibinin karışık form grafiğini Elche karşısındaki 3-2'lik iç saha galibiyeti ve Villarreal ile 2-2 berabere kalınan maç tamamlıyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'da Copa del Rey'de oynandı ve Barcelona, Racing Santander deplasmanında 2-0 kazandı. Kayıtlardaki beş kafa kafaya maça bakıldığında Barcelona'nın beşini de gol yemeden kazandığı ve toplam 10 gol attığı görülüyor. Taraflar arasındaki son LaLiga karşılaşması ise Mart 2012'ye uzanıyor; Barcelona o maçta da El Sardinero'da 2-0 galip geldi.