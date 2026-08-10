Barcelona, PSG'nin Torres için yaptığı ilk teklifi reddetti

AFP’nin pazartesi günü Torres’in kulübü Barcelona’dan edindiği bilgiye göre, İspanya şampiyonu, forvet oyuncusu için Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’den gelen 40 milyon euroluk teklifi reddetti.

Ancak Katalan kulübünden bir kaynağa göre, “Barça ile PSG arasındaki görüşmeler sürüyor.” Birçok İspanyol medyasının aktardığına göre Torres de Paris’e transfer için şimdiden onay verdi. 26 yaşındaki oyuncu, ABD’deki sezon öncesi kampı sırasında, “Barcelona ile sözleşmem var ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

Barcelona hangi oyuncuları transfer etti?

Torres, temmuz ortasında Arjantin’e karşı oynanan Dünya Kupası finalinde İspanya’ya uzatmalarda ikinci şampiyonluğu getiren golü atmıştı. 2021’de 55 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferden bu yana Barcelona’da forma giyen oyuncu, son iki sezonda 94 resmi maçta 40 gol attı. Torres, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde düzenli olarak Robert Lewandowski’nin alternatifi olarak kullanıldı.

Polonyalı forvetin Chicago Fire’a transfer olması ve kiralık döneminin ardından Manchester United’a dönen İngiliz Marcus Rashford’un ayrılmasının ardından Barcelona, hücum hattını yeniden şekillendiriyor. Arjantinli yıldız forvet Julián Álvarez’in (Atlético Madrid) transferi şu ana kadar gerçekleşmedi, ancak Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ve Anthony Gordon (Newcastle United) şimdiden kadroya katıldı.