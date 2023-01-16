Barcelona patronu Xavi, İspanya Süper Kupası zaferinin ardından öğrencilerini savundu: "Haksız yere eleştirildiler"

Xavi, İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'e karşı aldıkları zaferin ardından bunun takım için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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Xavi, Barcelona teknik direktörü olarak ilk kupasını aldı

NE OLDU? Xavi, Barcelona teknik direktörü olarak ilk kupasını eve götürürken alkışları topladı. Katalan devinin patronu, bir sonraki yıl genç kadro üzerindeki baskının azalacağını ve kendilerini daha başarılı bir geleceğin beklediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Xavi, İspanya Süper Kupası zaferinin ardından şunları söyledi: "Bu takım çok fazla haksız eleştiri aldı ve bugün birçok oyuncu kendini gösterdi. Bundan sonra daha sakin çalışacaklar. Uzun yıllardır bu kulüpteyim ve işler iyi gitmediğinde oyuncuların ne kadar acı çektiğini biliyorum. Bugün yeni, pozitif bir dinamiğin başlangıcı."

BÜYÜK RESİM: Xavi, 15 aydır Barcelona'da teknik direktörlük koltuğunda oturuyor ve ilk kupasına dün kavuştu.

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