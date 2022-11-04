Katalan devinin patronu, savunma oyuncusunun emekli olduğunu açıklamasının ardından Pique'ye takımdaki geleceği hakkında açık konuştuğunu söyledi.

Pique bu hafta emekli olduğunu açıkladı

Savunmacı, Cumartesi günü son maçına çıkacak

Xavi, oyuncunun geleceği hakkında zor bir konuşma yaptığını anlattı

NE OLDU? Gerard Pique, Perşembe günü yaptığı açıklamayla kramponlarını asacağını duyurdu ve Almeria karşısında son maçına çıkacağını söyledi. Bu sezon La Liga'da 5 kez forma giyen savunma oyuncusu, sadece üç karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Xavi, eski takım arkadaşının aldığı karara saygı duyduğunu ve deneyimli savunmacı ile geleceği hakkında dürüstçe konuştuğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Xavi şunları söyledi: "Gerard Pique'nin sözleşmesi devam ediyordu ve yoluna devam edebilirdi. Yaz başında onunla özel bir sohbetimiz oldu. Ona bazı şeyleri açıklamam gerekiyordu. Bir antrenör olarak yaşadığım en zor anlardan biriydi."

"Bu hafta Pique'nin kararını aldık. Elbette bu kararında bir etkim oldu ancak gerçek şu ki benim de bir karar vermem gerekiyordu. Pique'ye karşı dürüst olmaya çalıştım. Futbolcu onu oynatmadığınızda bazı hislere kapılır ve teknik direktör suçlanır."

BÜYÜK RESİM: Jules Kounde, Ronald Araujo, Christensen ve Eric Garcia, Barcelona ilk on birinde hep Pique'nin önüne geçti. İspanyol oyuncunun sözleşmesi yaz ayında bitecekti ancak artık kariyerini daha önce noktalamayı seçti.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

PIQUE İÇİN SIRADA NE VAR? 35 yaşındaki oyuncu, Barcelona ile son maçına Cumartesi günü Almeria karşısında çıkacak ve Barça taraftarına veda edecek.