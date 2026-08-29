Barcelona kulübü, 20 yaşındaki genç savunmacısı Hector Fort'un ayrılığını ve Real Sociedad'a transferini resmen açıkladı. Katalan kulübünün, oyuncunun haklarının yüzde 50'si karşılığında 8,5 milyon euro elde edeceği anlaşmada, geri satın alma opsiyonunu ve gelecekteki herhangi bir transferden pay alma hakkını da elinde tuttuğu belirtildi.

İki kulübün açıkladığı anlaşma detaylarına göre Barcelona, Fort'u 2028 yılına kadar 20 milyon euro, 2029 yılına kadar ise 25 milyon euroya yükselecek bir bedelle geri satın alma hakkını saklı tutuyor. Ayrıca oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından da bir pay alma hakkını koruyor.

Fort, küçük yaşta akademisine katıldığı kulüpte 13 yıl geçirdikten sonra Barcelona'dan ayrılıyor. Geçen sezonu Elche'ye kiralık olarak geçiren oyuncu, teknik direktör Eder Sarabia yönetiminde sağ kanatta dikkat çeken performanslar sergilemiş, bu da Barcelona yöneticilerini onun ilk takıma dönme ihtimalini değerlendirmeye itmişti.

Fort, Elche formasıyla ligdeki ilk golünü kaydettikten sonra omzundan ciddi bir sakatlık yaşamış ve bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olan bir ameliyat geçirmiş, ardından sezonun son bölümlerinde yeniden forma giymeye başlamıştı.

Buna rağmen Hansi Flick, hazırlık döneminin ardından Fort'a kadrosunda yer bulamadı. Barcelona'nın sağ bek pozisyonunda başta Eric Garcia, Jules Kounde ve Xavi Espart olmak üzere birçok seçeneğe sahip olması nedeniyle kulüp, oyuncunun kesin ayrılığına onay verme yoluna gitti.

Real Sociedad, oyuncunun hizmetlerini almak için aralarında Borussia Dortmund'un da bulunduğu birçok kulüple rekabet etti. Ancak Alman kulübü, Barcelona'nın talep ettiği ve 15 milyon euro olarak öngörülen bedeli kabul etmedi ve anlaşma nihayetinde Bask kulübüne kaldı.

Fort, cumartesi sabahı San Sebastian'a gitti ve akşam yeni takımının Espanyol karşısındaki maçını izledi. Oyuncunun, uzun süredir sakatlığı süren Odriozola'nın yokluğunda Aramburu ile sağ bek pozisyonu için rekabet etmesi bekleniyor.

Fort'un ayrılığı, Barcelona'nın ilk takımda kendine yer bulamayan akademi oyuncularıyla ilgili izlediği yeni bir politika kapsamında geldi. Bu politika, oyuncuların haklarının bir bölümünü elde tutarak ya da onları geri satın alma opsiyonu koyarak mali bir getiri elde etmeyi amaçlıyor. Kulübün başka transferlerde de uyguladığı bu formülün, Gil Fernandez'in yanı sıra Jofre Torrents ve Toni Fernandez'in transferlerinde de uygulanması bekleniyor.