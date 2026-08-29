Barcelona'nın yıldızı son dakika tekliflerini bekliyor

Oyuncu Marc Casado'nun ayrılığı, transfer döneminin son günlerinde Barcelona'nın başlıca dosyalarından biri konumunda.

Casado, birkaç aydır durumunu biliyor ve menajeri Jorge Mendes ile iş birliği içinde, bir süredir Katalan takımından uzakta kariyerini sürdürmek için mevcut çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Sport gazetesi, birçok kulübün olası bir transferin şartlarını öğrenmek için Casado'nun çevresiyle temasa geçtiğini aktardı.

Oyuncu Barcelona'da kalmayı tercih ediyor, ancak orta sahadaki yoğunluk, istediği süreleri alma şansını hayli zorlaştırdı.

Casado, ayrılmaya aday oyuncular listesinde Barcelona'nın en çok ilgi çeken isimlerinden biri hâline geldi. Kulüp, oyuncunun değerini yaklaşık 40 milyon euro olarak belirliyor; ancak biraz daha düşük bir meblağa razı olabilir.

Son haftalarda Suudi Arabistan'a transfer seçeneği, kimi zaman büyük ölçüde güç kazanır gibi göründüğü, kimi zaman da ihtimallerin gerilediği dönemler yaşadı. Bu seçenek hâlâ geçerli, ancak tek seçenek değil.

İngiltere, Türkiye ve Suudi Arabistan, Casado ile anlaşmak için en çok baskı yapan pazarlar arasında yer alırken, oyuncu kendisini daha fazla ikna eden projeyi değerlendirmeyi sürdürüyor.

Barcelona, oyuncunun geleceğini erken bir tarihte netleştirmeyi umuyordu ve kulüp bu konuyu, transfer dönemi boyunca sportif yönetimle sürekli temas hâlinde olan Jorge Mendes'e de iletti; ancak Casado ve menajeri, nihai kararı vermeden önce birkaç gün daha beklemeye değeceğini düşünüyor.

Transfer döneminin son günlerinde genellikle bazı kulüplerin beklenmedik hamleleri ya da acil ihtiyaçları sonucunda yeni fırsatlar ortaya çıkar. Casado'nun masada duran teklifleri var, ancak varış noktasını seçmeden önce tüm seçeneklerini bilmek istiyor. Bu nedenle tüm işaretler, ayrılığının neredeyse transfer döneminin son anlarında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Nihai kararını pazar ve pazartesi günleri arasında vermesi bekleniyor. Barcelona, Mendes'ten hamleler ve gelişmeler konusunda kendisini bilgilendirmesini istedi; ancak nihai kararın oyuncuya ait olduğunu anlayışla karşılıyor.

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