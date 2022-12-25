Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Lionel Messi ile birlikte oynamaya göz kırptı

Ballon d'Or'u yine Lionel Messi'nin kazanacağını düşünen Robert Lewandowski, Arjantinli yıldız Barcelona'ya dönerse oldukça memnun olacak.

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı

Robert Lewandowski, Ballon d'Or için Messi'nin en üst sırada olduğunu düşünüyor

Polonyalı yıldız, Messi ile birlikte oynamaya göz kırptı

NE OLDU? Lionel Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli yıldızın kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayacağı biliniyor ancak Barcelona'ya geri döneceği de iddia edildi. Robert Lewandowski, Messi ile aynı takımda oynama fikrinden çok mutlu oldu.

NE SÖYLENDİ? Mundo Deportivo'ya konuşan Robert Lewandowski şunları söyledi: "Messi şu anda artık daha çok oyun kurucu rolünü üstleniyor. Belki daha az gol atıyor ama takım arkadaşlarına gol attırabilmek için daha fazla pas verdiğini görüyoruz. Emekli olmadan önce Messi ile birlikte oynamayı çok isterim."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Lewandowski ayrıca şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı kazanmak, Ballon d'Or için önemli etkilerden biri. Bu yüzden Lionel Messi'nin yine Ballon d'Or kazanacağını düşünüyorum. Bu ödül için en üst sırada o var."