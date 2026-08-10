Barcelona'nın önde gelen oyuncularından biri, yeni sezonda Premier Lig'e transfer işlemlerini tamamladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Ronald Araujo, Liverpool'a transfer sözleşmelerini imzaladı. Anlaşma tamamlandı."

Araujo, dün pazar günü Liverpool'a giderek sağlık kontrolünden geçmiş ve böylece İngiliz takımıyla imzasına dair resmi açıklama için her şey hazır hale gelmişti.

Barcelona ve Liverpool, Araujo'nun kiralanması konusunda geçtiğimiz cuma günü nihai bir anlaşmaya vardı. Bu gelişme, Alman teknik direktör Hansi Flick'in geçtiğimiz salı günü oyuncuya yeni sezon planlarında ona ilk 11'de yer vermeyeceğini ve düzenli olarak forma giymek istiyorsa kendisine istediği oyun süresini garanti edecek başka bir takım aramasının daha iyi olacağını bildirmesinin ardından geldi.

Araujo kararını vermekte tereddüt etmedi ve savunma krizi yaşayan Liverpool'daki Iraola projesine hızla katıldı.