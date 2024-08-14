Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası bıçaklı saldırıya uğradı

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'da bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.

FC Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Mataró'da bir otoparkta bıçaklandı. Can Ruti de Badalona Hastanesi'ne kaldırılan Nasraoui'nin sonrasında hastaneden taburcu edildiği ve evinde dinlenmeye geçtiği öğrenildi.

La Vanguardia'nın aktardığı bilgilere göre, Nasraoui, bıçaklanmasının ardından Can Ruti de Badalona Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu ciddi olarak değerlendirildi.

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamalara göre, Katalan polisi saldırının nedenini araştırıyor. Polis, saldırının öncesinde gerçekleşen ve henüz nedeni bilinmeyen bir kavgayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak, saldırının detayları hala netleşmedi.

Aile şok içinde

Olayın ardından Nasraoui, hastanede tedavi altına alındı ve ciddi yaralanmalarına rağmen daha sonra taburcu edildi. Relevo'nun edindiği bilgilere göre, Nasraoui'nin durumu artık tehlikeli değil ve şu anda evinde dinleniyor. Mounir Nasraoui'nin en kısa sürede tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Bu saldırı, FC Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ve ailesi için büyük bir şok yarattı. Yamal'ın babasının yaşadığı bu talihsiz olay, futbol dünyasında da büyük yankı uyandırdı.