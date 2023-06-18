Barcelona'nın genç yeteneği Gavi, Real Madrid'in Jude Bellingham transferine umursamaz bir yorumda bulundu.

İngiliz oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu

Barcelona, La Liga'yı şampiyon tamamladı

Ancak mali bir krizle karşı karşıya

NE OLDU? Real Madrid, Barcelona'nın La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti ve Bellingham'ı Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattı. Gavi bu hamlenin kendilerini korkutmadığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Mundo Deportivo'ya konuşan Gavi şunları söyledi: "Barcelona şu anda ekonomik olarak en iyi döneminde olmayabilir ancak altyapıdan birçok yetenek takıma katıldı. Real Madrid kimi isterse transfer edebilir, kesinlikle umrumuzda değil. Bizim kendi yeteneklerimiz var ve her zaman sonuna dek savaşacağız."

BÜYÜK RESİM: Xavi, Barcelona'nın başında ilk şampiyonluğunu kazanırken Katalan devi ligi Real Madrid'in on puan önünde tamamladı. Ancak Real Madrid transfer çalışmalarına erken başladı ve Barcelona mali problemler nedeniyle transfer pencerisini zorlu geçirecek.

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